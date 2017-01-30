Борис Ротенберг: "Локомотив" должен побеждать в каждом матче"

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг подвел итоги контрольного матча с "Осиеком" (2:1) на втором сборе в Испании. Он подчеркнул, что команда набирает форму.

– Ты провел на поле все 90 минут. Как оцениваешь свою форму?

– Я впервые отыграл весь матч после достаточно серьезной травмы. Очень рад, что тренерский штаб позволил провести все 90 минут. Это важно, чтобы понять, в какой форме находишься.

– Команда чувствует себя свежее, чем на первом сборе?

– Юрий Палыч славится тяжелыми сборами. Мы провели здесь уже две недели, так что ребята набирают форму. Могу сказать, что чувствую себя лучше. Но со стороны, конечно, виднее.

– Насколько важна победа над "Осиеком"?

– "Локомотив" должен побеждать в каждом матче. "Осиек" – хороший соперник, с которым получилась интенсивная игра. Тренерский штаб сейчас смотрит оптимальные сочетания состава, а футболисты доказывают свое право на место в основе. Мы работаем, тренеры делают выводы.

– Игнатьев был очень активен на фланге. Не из-за подписания Фарфана?

– Я не раз играл против Влада. Это большой профессионал. Он всегда активен, так что играть вместе с ним – одно удовольствие. Уверен, что Игнатьев принесет большую пользу "Локомотиву".