Борис Ротенберг: "Для меня честь перейти в "Локомотив"

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг-младший выразил радость от перехода в московский клуб. Футболист отметил, что будет доказывать болельщикам команды свою состоятельность.

– Чувствую себя очень хорошо, – сказал для клубной пресс-службы Ротенберг. – "Локомотив" – большой клуб, с большой историей. Для меня большая честь перейти в такой клуб. Буду стараться снова доказать, что являюсь хорошим игроком, что болельщики "Локомотива" получили хорошего игрока, который будет биться за команду.

"Локомотив" всегда был хорошим клубом. Юрий Павлович Семин является легендой российского футбола. Я буду рад с ним поработать, эмоции самые положительные. Надеюсь, что все будет отлично.

Я получил травму в последней игре прошлого сезона, восстанавливаюсь, но сейчас чувствую себя намного лучше. Медицинский штаб проведет обследование. Надеюсь, через одну-две недели я буду готов конкурировать за место в составе.