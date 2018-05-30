Борис Рапопорт: "Семак способен сделать "Зенит" чемпионом"

Экс-главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт прокомментировал "СЭ" назначение Сергея Семака на пост наставника команды.

- Я сразу выступал за Семака - пора уж сделать паузу с иностранными тренерами, пусть порулит наш специалист, - отметил Рапопорт. - Семак все сделал правильно. Ушел с комфортного места в "Зените", где был помощником, в свободное плавание. Достойно отработал с "Уфой". И не просто поработал, а вывел на максимально высокое для клуба место в РФПЛ. То есть Семак доказал свой класс. Конечно, опыта работы на высоком уровне у него нет. Ведь шестое место для "Уфы" - это супер, а непопадание "Зенита" в тройку - трагедия. Семак должен справиться с тем, чтобы сделать команду чемпионом и вывести ее в Лигу чемпионов. Но гарантии тут никто не даст. Посмотрим на его первые шаги. Наступают горячие деньки для Семака, потому что очень много футболистов вернутся с аренд. Его нужно переварить все это, переосмыслить. "Зенит" позволит ему работать творчески. Если в других клубах, в той же "Уфе", построение команды связано с экономикой. В "Зените" в этом плане будет полегче. Семака не нужно дергать и критиковать - нужно дать больше года. Гвардьоле в "Манчестер Сити" понадобился второй сезон, чтобы выиграть чемпионат Англии. (Игорь НОВИКОВ)

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