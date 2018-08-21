Борис Рапопорт: "Потеря Нобоа - не катастрофа для "Зенита"

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт отметил, что травма полузащитника сине-бело-голубых Кристиана Нобоа может повлиять на игру команды Сергея Семака. Ранее, напомним, стало известно, что эквадорец в матче 4-го тура премьер-лиги с "Уралом" повредил крестообразную связку колена и пропустит около полугода.

- Нельзя говорить, что потеря Нобоа - катастрофа для "Зенита", - сказал Рапопорт. - Есть же замены. Почему это тяжело для "Зенита"? Семак выстраивал определенную игру, он вернул Нобоа. Они с Паредесом очень сильная пара полузащитников, может, лучшая сейчас. Оба умеют отбирать мяч, у них есть пас, могут и в атаке участвовать. Это очень положительный момент. Сейчас Сергею Семаку нужно что-то придумывать, потому что я не знаю, кто может играть вместо Нобоа.

- Краневиттер?

- Он просто слабее, на мой взгляд. К тому же он больше разрушитель. А хотелось бы, чтобы оба хавбека обладали умением не только обороняться, но и создавать. То, что делали Паредес и Нобоа. Так что, конечно, это потеря. Игра у "Зенита" шла, все были довольны, так что сейчас придется менять. Надеюсь, Семак был готов к этому. Футбол без травм не бывает. Команда не может зависеть от повреждения одного игрока. (Игорь НОВИКОВ)

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