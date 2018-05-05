Борис Рапопорт: "Новости, что Манчини летает в Италию, ведет переговоры - неуважение к "Зениту"

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт в интервью "СЭ" назвал заслуженной победу "Локомотива" в матче 29-го тура чемпионата России. Железнодорожники победили питерский клуб 1:0 и досрочно оформили чемпионский титул. "Зенит" лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.



- "Локомотив" наиграл на эту победу. В первом тайме москвичи действовали осторожно, как и "Зенит", - отметил Рапопорт. - Но после перерыва хозяева провели один из лучших таймов за последнее время. Они имели территориальное преимущество, полностью превзошли питерцев в центре поля. Конечно, железнодорожники могли бы и не забить победный мяч. Но "Локо" играл с таким давлением, с такими сумасшедшими эмоциями, прикладывал такие усилия, что гол стал наградой за всю эту работу.

- Может, москвичи просто больше хотели победить, чем "Зенит"?

- Как может не хватать настроя, когда команда имела реальные шансы побороться за место в Лиге чемпионов? Два года подряд "Зенит" не выступает там - это ЧП! Можно не взять золото, но не попадать в главный клубный турнир Европы - это большой шаг назад. Для того, чтобы туда выйти, нужно было обыгрывать "Локомотив". Но "Зенит" в течение этого сезона играет в какой-то осторожный футбол. Без порыва души, который был у "Локомотива" во втором тайме. Кусками это проявлялось у "Зенита" против ЦСКА - чувствовался драйв, нерв. Но в этом матче такого не наблюдалось, а осторожность и безволие никогда не приносит результат.

- На "Зенит" могла повлиять подвешенная ситуация с будущим Роберто Манчини?

- Честно говоря, вижу в этом парадокс. Я сам всю жизнь живу и работаю в Санкт-Петербурге. Манчини является главным тренером "Зенита". Понимаю, что он не говорит сам об уходе, но новости о том, что он улетает в Италию, ведет какие-то переговоры… Такого быть не должно! Это неуважение к нам, болельщикам, к клубу. (Игорь НОВИКОВ)

Расписание чемпионата России по футболу