Борис Рапопорт: "Это театр абсурда. В игре с "Краснодаром" нам забил Шатов, сегодня – Дзюба"

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России, где "Арсенал" отобрал очки у сине-бело-голубых (3:3). Отметим, что третий мяч в составе туляков забил форвард Артем Дзюба, выступающий за клуб на правах аренды из "Зенита".

– Меня удивило, что защитники "Арсенала" очень слабо сыграли в верховых единоборствах, – отметил Рапопорт. – Класс вратаря не дотягивает до уровня команды. Было много моментов, когда защитники не справлялись и нужно было сыграть на выходах, но Левашов этого не делал, выйдя только один раз. Играл бы Габулов, все бы закончилось иначе. "Зенит" поэтому постоянно и навешивал в штрафную. "Арсенал" играл при подачах не очень хорошо, оставляли по несколько игроков свободными. Так Далер Кузяев и забил второй мяч.

– "Зениту" повезло забить три?

– Повезло, что ушел на замену системообразующий игрок Кирилл Комбаров. Ведь Хагуш – значительно слабее. К тому же я не понял, почему не был заменен Игорь Горбатенко. В том моменте, в котором его удалили, эпизод, может, и не тянул на вторую желтую. Но его должны были удалить до этого. Странно, что такой опытный тренер как Божович, сохранил Горбатенко на поле. Это и предрешило исход матча. В оставшиеся 15 минут "Зенит" прихватил хозяев. Сыграл свою роль выход Кузяева, который соскучился по футболу.

– Как вам игра Артема Дзюбы?

– Это театр абсурда! Как это еще назвать, когда люди уходят в аренды и в соглашениях прописываются какие-то условия о том, что они будут играть против своих команд. Я это совершенно не понимаю. Зачем это вообще делается? Была бы просто опция – арендованный игрок не имеет права играть против своей команды. А от в матче с "Краснодаром" нам забил Шатов, сегодня – Дзюба. Эти игроки являются футболистами "Зенита". (Игорь НОВИКОВ)