Борис Рапопорт: "Если бы Дзюба играл за "Зенит", то он бы обыграл "Арсенал"

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт прокомментировал игру форварда "Арсенала" Артема Дзюбы, который спас туляков от поражения в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0).

– Это игра показала, как при всем уважении к Заболотному можно сравнивать его с Дзюбой. Он был ведущим игроком "Арсенала"! Если бы он играл за "Зенит", то питерцы бы выиграли. Защитники "Зенита" не знали, что делать с Дзюбой. Если бы партнеры поддержали, то "Арсенал" забил бы больше. Сначала Дзюба сделал подачу на Кангва, но тот не забил, потом был пас Артема на 11-метровую отметку – но там его партнер не понял. Конечно, Дзюба – парень непростой. Но все происходящее – недоработки менеджмента "Зенита". Ставить его в состав или нет – дело главного тренера, но убирать их команды двух кандидатов в сборную России – неправильно. Конечно, они могли что-то сказать со своим характером, но мне все равно это непонятно. Шатов и Дзюба могли бы играть в основе "Зенита" и приносить результат. (Игорь НОВИКОВ)