Борис Копейкин: "В "Спартаке" могу похвалить разве что Мельгарехо. Остальные всю игру тачку возили"

Бывший игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) играл плохо, без легкости и свежести. По его словам, похвалить в команде можно только Лоренсо Мельгарехо, гол которого принес карсно-белым ничью.

– "Спартак" регулярно пропускает в концовке. С чем это связано?

– С потерей концентрации и неоптимальными физическими кондициями. Нет в игре ни легкости, ни свежести. Силенок явно не хватает. Впечатление – будто не Глушаков с Комбаровым остались летом без отпуска, а вся команда. Что-то в подготовке Каррера перемудрил.

– Или тренер по физподготовке.

– Этого тоже нельзя исключать. Хотя в матче с "Анжи", когда петух в одно место клюнул, спартаковцы на последних минутах все-таки сумели прибавить. Организовали навал и спасли очко.

– Хоть кого-то у "Спартака" можно похвалить?

– Разве что Мельгарехо. Вышел на замену в концовке и эффектным ударом принес команде ничью. Остальные же всю игру тачку возили… (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Бориса Копейкина