17:40 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Борис Копейкин: "Траоре? Наверху с таким ростом не играют, а внизу он сам не может"

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Бывший главный тренер ЦСКА Борис Копейкин отметил, что в случае ухода из стана армейцев нападающего Ласина Траоре у клуба будет достаточно времени для того, чтобы найти ему замену. По его словам, возможное отсутствие Траоре никак не отразится на борьбе ЦСКА за лидерство в чемпионате России.

- Траоре – небольшая потеря для ЦСКА: наверху с таким ростом не играют, а внизу он сам не может, - сказал Копейкин. - У руководства еще достаточно времени для того, чтобы найти замену. Неважно, кто это будет: чем сильнее, тем лучше. Конечно, хотелось бы, чтобы это был кто-то свой: Чалов, Жамалетдинов. Было бы здорово, если бы из аренды вернули Панченко. Хватит легионеров. Траоре ставили-ставили в основной состав, но он мало забивал. Видимо, долго не играл и навык уже пропал. Отсутствие Ласина никак не отразится на борьбе ЦСКА за лидерство в чемпионате России. (Любовь КОНЯЕВА)

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Der schwein

Лосина, ты должен обидеццо) Забей пару голов рекордсмену Игоряну :)

18:40 27 января

Bache Gabrielsen

Лосина бросает конину...

18:00 27 января

YurovTheBest

репортёр - Коняева!!!)))

17:49 27 января

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