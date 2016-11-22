Борис Копейкин: "Еременко - парень-то неглупый, пять языков знает"

Бывший главный тренер ЦСКА Борис Копейкин отметил, что полузащитник армейцев Роман Еременко вряд ли вернется на уровень выступлений Лиги чемпионов после дисквалификации на два года. Финн был отстранен от футбола на этот срок решением КЭДК УЕФА в связи с положительной допинг-пробой, которую он сдал после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). В ней был обнаружен кокаин и его метаболиты.

– Кто может заменить Еременко, которого дисквалифицировали на два года за употребление кокаина?

– Дзагоев. Есть еще Головин, но на первых порах он смотрелся поинтереснее. Алана же в свое время Слуцкий перевел в опорную зону не от хорошей жизни. Теперь ничто не мешает вернуть его обратно, а в паре с Вернблумом использовать Натхо.

– Доктор Васильков считает, что случай с Еременко – это распущенность и баловство. Какое слово подберете вы?

– Да у меня эта ситуация в голове не укладывается! Парень-то неглупый. 29 лет, трое детей, пять языков знает. О чем думал, когда решил нюхнуть эту дрянь?! В итоге и клуб подставил, и собственную карьеру разрушил. Что теперь остается? Сидеть в Финляндии, писать мемуары...

– Полагаете, в 31 вернуться в футбол нереально?

– На уровень Лиги чемпионов? Едва ли. В таком возрасте два года без практики – это очень много. Да и не факт, что ЦСКА захочет его столько ждать.

– Вы хоть раз сталкивались с футболистами-наркоманами?

– Нет. Ни как игрок, ни как тренер. Ребята выпивали, не без этого, но наркотиками никто не баловался. Надеюсь, история с Еременко станет для всех уроком. (Александр КРУЖКОВ)

Еременко, как Марадона: вне игры за кокаин