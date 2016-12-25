Борис Игнатьев: "Возможно, будут одновременно выходить Зе Луиш и Эменике"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев – о возможном трансфере нападающего "Фенербахче" Эммануэла Эменике в команду красно-белых. Не исключено, что 29-летний игрок вернется в "Спартак" на правах аренды.

– Когда Эменике играл в "Спартаке", он был колоритной фигурой. Хороший футболист, который многое умел и многое мог сделать на поле. Он достаточно острый, многое брал на себя. Несмотря на то что Эммануэл хуже вписывался в командные действия, он был отличным нападающим. Наверное, руководство красно-белых следило за его игрой в Турции.

Практика показывает, что нужно иметь несколько форвардов, чтобы, оказавшись в такой ситуации, как "Спартак", безболезненно заменить игрока. Сможет ли Эменике стать заменой Зе Луиша и войти в основу? Все будет зависеть только от него! Зе Луиш восстановится, и тогда станет понятно, кто выиграет "место под солнцем". Возможно, "Спартак" изменит тактическую схему, и на поле будут выходить двое нападающих одновременно. (Любовь КОНЯЕВА)