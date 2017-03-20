15:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Борис Игнатьев: "В ЦСКА многое осталось от Слуцкого"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что в ЦСКА еще сильно влияние предыдущего наставника Леонида Слуцкого. Специалист покинул армейцев в конце прошлого года, его сменил Виктор Гончаренко.

- Чем сильна команда Виктора Гончаренко?

- ЦСКА заставляет соперника ошибаться в выборе позиции за счет большого количества передач и изменения направления атаки. Все это мы видели и ранее. Отдавая должное новому наставнику, многое осталось от Слуцкого, что вполне закономерно. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Игнатьева - скоро в "СЭ"

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shpasic

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