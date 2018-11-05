Борис Игнатьев: "Такие исполнители, как Игнатов, украшают футбол"

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник Роман Еременко​ поможет "Спартаку", когда наберет форму. Также он добавил, что верит в прогресс Михаила Игнатова.

– Еременко прибавляет?

– Ему нужно время. Парень два года не играл! Бесследно такие вещи не проходят. Но Еременко – мастер. Уверен, когда наберет форму, "Спартаку" поможет.

– Вышел он вместо 18-летнего Игнатова, о котором Рауль Рианчо на днях сказал: "Очень скоро Миша станет одним из основных игроков сборной".

– Не знаю, как в сборной, а в "Спартаке" – точно! Мне Игнатов очень нравится. Манерой игры напоминает знаменитых спартаковцев прошлого – Папаева, Амбарцумяна… За счет высочайшего индивидуального мастерства они постоянно ставили в тупик соперников. Когда Игнатов окрепнет, наберется опыта, мы получим игрока, на которого будут ходить гурманы и ждать его очередные "фортики". Такие исполнители украшают футбол. (Александр Кружков)

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