Борис Игнатьев: "Пятая колонна"? Семин имел в виду не команду"

Борис Игнатьев, бывший помощник главного тренера "Локомотива" Юрия Семина - о словах коллеги после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура РФПЛ: "У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше".
- Что имел в виду Юрий Палыч?
- Он говорил не о команде. Речь о разговорах, которые идут вокруг коллектива. И слухи про Анчелотти, и про переходы игроков, появлявшиеся перед матчами. У Семина очень хорошие отношения с коллективом, с футболистами, поэтому, убежден, что в эти слова вложены некий иной смысл. Ведь кто-то запускает все эти фейковые новости, значит кому-то это нужно.
- Невразумительная игра лидера РФПЛ свидетельствует о слабости нашего чемпионата?
- Не соглашусь. Наши клубы между собой встречаются, если приехала бы команда из Кипра и победила, мы сказали бы, что российский топ коллектив уступил непонятно кому. Но "Локо" уступает россиянам же. Значит, соперник не слабее в каких-то компонентах. Железнодорожники ведь потерпели поражение от претендента на выход в Лигу чемпионов, с прекрасной организацией, стадионом и руководством. А не абы кому.
У нас и аутсайдеры, кстати, подтянулись, справиться с ними не так просто. Сказать наверняка, что "Спартак" или любой другой выиграет там-то и там-то, уже нельзя. Можем рассматривать ситуации связанные с ведущими клубами из нашей страны и ведущих европейских чемпионатов. Конечно, уступаем Германии, Испании, Англии, Италии, вопросов нет. Но, то, что в РФПЛ никто уже не отдает очки без борьбы - факт. (Арман МКРТЧЯН)
bkukurin
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21:53
Contr
Всхрюк защитан.
21:44
д-р Хряк
Игнатьева подключили. Значит у Локо паника стопудова )
21:41
Serenky25
Пятую колонну Шпалычу придумала четвертая власть. И эта власть совсем его затроллила.
21:29