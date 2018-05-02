21:15 | Футбол — РФПЛ

Борис Игнатьев: "Пятая колонна"? Семин имел в виду не команду"

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Борис Игнатьев, бывший помощник главного тренера "Локомотива" Юрия Семина - о словах коллеги после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура РФПЛ: "У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше".

 
30 апреля. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 2:0. Эмоции Юрия СЕМИНА.Юрий Семин: "Всю ответственность за результат беру на себя"

- Что имел в виду Юрий Палыч?

- Он говорил не о команде. Речь о разговорах, которые идут вокруг коллектива. И слухи про Анчелотти, и про переходы игроков, появлявшиеся перед матчами. У Семина очень хорошие отношения с коллективом, с футболистами, поэтому, убежден, что в эти слова вложены некий иной смысл. Ведь кто-то запускает все эти фейковые новости, значит кому-то это нужно.

- Невразумительная игра лидера РФПЛ свидетельствует о слабости нашего чемпионата?

- Не соглашусь. Наши клубы между собой встречаются, если приехала бы команда из Кипра и победила, мы сказали бы, что российский топ коллектив уступил непонятно кому. Но "Локо" уступает россиянам же. Значит, соперник не слабее в каких-то компонентах. Железнодорожники ведь потерпели поражение от претендента на выход в Лигу чемпионов, с прекрасной организацией, стадионом и руководством. А не абы кому.

У нас и аутсайдеры, кстати, подтянулись, справиться с ними не так просто. Сказать наверняка, что "Спартак" или любой другой выиграет там-то и там-то, уже нельзя. Можем рассматривать ситуации связанные с ведущими клубами из нашей страны и ведущих европейских чемпионатов. Конечно, уступаем Германии, Испании, Англии, Италии, вопросов нет. Но, то, что в РФПЛ никто уже не отдает очки без борьбы - факт. (Арман МКРТЧЯН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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bkukurin

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21:53

Contr

Всхрюк защитан.

21:44

д-р Хряк

Игнатьева подключили. Значит у Локо паника стопудова )

21:41

Serenky25

Пятую колонну Шпалычу придумала четвертая власть. И эта власть совсем его затроллила.

21:29

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