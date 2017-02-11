Борис Игнатьев: "Посоветовал бы Смолову уйти в "Боруссию", а не в "Спартак"

Экс-главный тренер сборной России, вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящих еврокубковых матчей. 16 февраля возобновляется турнир Лиги Европы, в плей-офф которого пробились сразу три российских клуба – "Краснодар" сыграет с турецким "Фенербахче", "Ростов" с чешской "Спартой", а "Зенит" – с бельгийским "Андерлехтом".

– У бельгийцев во встречах с "Зенитом" есть некоторое преимущество – там раньше возобновился чемпионат. Луческу часто проводит матчи, форсирует подготовку, чтобы подравнять уровень игрового тонуса. Укомплектовались питерцы уверенно и, на мой взгляд, даже слишком. Уж больно много футболистов, которые претендуют на место в основном составе, что может сказаться на психологии в команде. Например, будут ли играть Лунев, Цаллагов?.. Как поведут себя с приходом Ивановича Ломбертс и Нету?

Мне очень хочется, чтобы Лунев, выступавший ранее в "Торпедо", выходил на поле. Но пока Андрей мало играет, в последних матчах, а перед Лигой Европы запоминается последнее, выходил Лодыгин. Впрочем, у Андрея хорошая психика, его, скажем, не очень травмируют пропущенные голы.

В паре "Краснодара" и "Фенербахче" отдал бы небольшое преимущество туркам. Опять-таки по причине большей игровой практики и, конечно, из-за болельщиков. У "Фенербахче" они, скажем так, сложные для соперника.

Отдельно остановлюсь на Смолове, Федор здорово провел прошлый год и заслужил приглашение в хороший зарубежный клуб. Он многое пересмотрел. Расширил диапазон действий, стал более агрессивен, пытается каждую атаку завершить ударом по воротам. И если бы меня спросили о том, куда идти – в "Боруссию" или "Спартак", – посоветовал бы немецкий клуб. Почему не в "Спартак"? Потому что в случае с "Боруссией" есть возможность выйти на новый уровень.

А в третьей паре – "Ростов" – "Спарта" – ставлю на нашу команду. Конкретно – на Курбана Бекиевича, он выжмет все. "Спарту" я видел в матче с "Зенитом", очень добротная команда, но простецкая.