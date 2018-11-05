Борис Игнатьев: "Подобное отношение к Глушакову, столько сделавшего для "Спартака", просто не укладывается в голове"

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "СЭ" отметил, что фанаты "Спартака" несправедливо ополчились на полузащитника Дениса Глушакова. По его мнению, болельщикам нужно быть терпимее.

– Вы понимаете фанатов, которые ополчились на Глушакова?

– Нет. Подобное отношение к капитану, столько сделавшего для "Спартака", просто не укладывается в голове. Хотя в основу он перестал попадать по спортивному принципу. А не потому, что лайком отреагировал на какие-то стишки. Ну а болельщикам нужно быть терпимее. Помнить хорошее. Возьмем, например, Карреру.

– Так-так.

– Уволили-то его по делу. Пожизненных контрактов у тренеров не бывает. Это бухгалтер может работать хоть до ста лет. А в футболе все определяет результат. Есть он – ты на коне. Не выполнил задачу – до свидания. Но Каррера все равно заслужил добрые слова. В истории он останется как человек, подаривший "Спартаку" первое за 16 лет чемпионство. За это ему надо сказать спасибо. (Александр Кружков)

Полностью интервью Игнатьева