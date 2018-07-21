Борис Игнатьев – об уходе братьев Березуцких: "Это очень умные футболисты. Могли играть еще несколько лет"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение братьев Березуцких завершить карьеру. Алексей и Василий начинали свою профессиональную карьеру в "Торпедо-ЗИЛ", которое в то время возглавлял Игнатьев.

– Какими вы запомнили братьев в самом начале их карьер?

– Они были молодыми людьми, жаждущими делать серьезные вещи в футболе. Помню, как-то говорил со своим помощником Леонидом Пахомовым, который отвечал за оборону. Обсуждали, как молодежь относится к процессу. Пришли к мнению, что уровень мотивации и потенциал Березуцких очень высок, и есть перспектива стать серьезными игроками. Им за счет мощи и роста легко давались многие вещи. И что очень важно, они очень умны.

– Их в молодости упрекали, что не умеют работать с мячом...

– Они, прежде, всего, умели решать на поле свою задачу – отобрать мяч, выиграть борьбу и отдать простую короткую передачу. С пасом пусть работают футболисты средней линии. Но с течением времени на этой базе братья сделали серьезный прогресс в работе с мячом и в последние сезоны не имели с этим проблем.

– Не кажется, что Березуцкие уходят рано?

– Мне очень жаль. Вася и Леша долго будут "переваривать" свое решение. Но, возможно, пришла усталость, желание побыть с семьей. Повторю, мне очень жаль. Они могли играть еще несколько лет в РПЛ. Наш футбол обеднеет после ухода двух больших мастеров. (Арман МКРТЧЯН)