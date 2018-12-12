Борис Игнатьев – о претенденте на чемпионство: "Мне больше всего импонирует "Краснодар"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвел итоги первой части сезона 2018/19. По его словам, лучшим игроком является нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

– Кто, на ваш взгляд, является главным претендентом на чемпионство?

– Мне больше всего импонирует игра "Краснодара". С другой стороны, впереди – трехмесячный зимний перерыв, за это время многие команды могут перестроиться, усилиться на трансферном рынке.

– Кого, кроме "Краснодара", видите в еврокубках по итогам сезона?

– Тех, кто сейчас входит в пятерку – "Зенит", "Краснодар", "Локомотив", ЦСКА и "Спартак".

– Какие команды покинут премьер-лигу по итогам сезона?

– Те, кто в зоне вылета сейчас – "Енисей" и "Анжи". Тут, пожалуй, без вариантов.

– Лучший игрок первой части сезона?

– Артем Дзюба. Он по-новому раскрылся в этом году, громко заявил о себе. Болельщики всегда ждут от него чего-то нового, а такое отношение присутствует только к людям с большими возможностями. (Иван Торопцев)