Борис Игнатьев – о победе ЦСКА: "Если бы за одну игру давали медали, то армейцы сегодня заслужили второе место"

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги матча 29-го тура РФПЛ ЦСКА – "Арсенал" (6:0). Он считает, что у армейцев больше шансов на второе место.

– Если бы за одну игру давали медали и расставляли по местам, то ЦСКА сегодня заслужил второе место, – отметил Игнатьев. – Но, к сожалению или к счастью, турнир не такой скоротечный. Судьба серебра решится в последнем туре. У армейцев побольше шансов – думаю, они добьются своего. Во встрече с "Арсеналом" многое получалось, шлейф от этого останется – армейцы сохранят эмоциональный подъем и на "Анжи". Пусть "Спартака" опережает красно-синих на одно очко, но впереди ждет "Динамо". Бело-голубые показывают очень интересный футбол, они умеют действовать на результат – Хохлов укрепил игровую дисциплину и вдохнул в футболистов веру в себя. (Игорь НОВИКОВ)