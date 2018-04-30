Борис Игнатьев: "Локомотив" сделает ничью с "Краснодаром"

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев дал свой прогноз на игру 28-го тура чемпионата России между "Краснодар" – "Локомотив", которая пройдет 30 апреля. Красно-зеленым для того, чтобы стать чемпионами в оставшихся трех турах нужно набрать 3 очка.

– Железнодорожники станут чемпионами в этом туре?

– А почему нет? "Локо" обыгрывал "Зенит", "Спартак" и ЦСКА. По этим результатам видно, что клубу проще давались матчи с лидерами. Здесь ничего сверхъестественного не вижу. Другое дело, что "Краснодар" команда, которая заслуживает к себе уважения – по подбору игроков, по отношению менеджмента к команде. Делается всё возможное, чтобы зацепиться за результат. Впрочем, если москвичи решат все вопросы в этом туре, не удивлюсь.

– Кто больше влияет на свою команду – Смолов или Фарфан?

– Как их противостояние встречу не рассматриваю, мы так только о Месси с Роналду можем говорить. Все остальные только подводят итог стараниям всего коллектива. И Фарфан, и Смолов по всем параметрам – бомбардиры. Многое будет зависеть от того, как проявят себя те, кто должен доставлять им мяч. Вряд ли можно ожидать от даже больших мастеров достойной игры, если команда не поддерживает лидеров.

– Каким станет итог матча?

– Все-таки поставлю на 1:1. "Локо" нужны очки чтобы, завершить начатое, москвичи точно не сломаются. Но "Краснодару" с новым тренером, которому поверили футболисты, нужно брать своё, это важно для их будущего. Поэтому говорю о ничьей. (Арман МКРТЧЯН)