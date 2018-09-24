17:33 | Футбол — РПЛ

Борис Игнатьев: "Локомотив" постепенно выправляется"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре "Локомотива". Он считает, что команда прибавляет.

- Мне видится, что "Локомотив" постепенно выправляется, - цитирует специалиста "РИА Новости". - И в плане физической готовности, и функциональная подготовка выравнивается. В плане реализации технико-тактических задумок тоже виден прогресс. Не хватает цельности в составе. Постоянно кто-то вылетает из обоймы. Думаю, что люди в клубе должны с трезвой головой сесть, прикинуть, что и как. После этого сделать все в интересах развития клуба.

Накануне "Локо" уступил "Зениту" в восьмом туре чемпионата России со счетом 3:5. Команда занимает 11-е место, имея в активе девять очков.

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