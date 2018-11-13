Борис Игнатьев: "Краснодар" созрел для борьбы за место в Лиге чемпионов"

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что "Краснодар" созрел для конкуренции за место в Лиге чемпионов. Специалист отметил, что "быки" показывают зрелищный футбол.

– "Краснодар" демонстрирует очень смотрибельный футбол, – сказал "Известиям" Игнатьев. – Их игра очень сложна для соперников, создает оппонентам много неприятностей, а самим "быкам" приносит очки. Думаю, они созрели для того, чтобы создавать серьезную конкуренцию другим клубам в борьбе за место в главном клубном турнире Европы.

"Краснодар" после 14 встреч в чемпионате России занимает второе место с 26 очками.