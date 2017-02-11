16:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Борис Игнатьев: "Когда-нибудь Слуцкому доверят и пост тренера "Челси"

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Борис ИГНАТЬЕВ.Борис Игнатьев: "Тигиев – как Ещенко. Только моложе"

Экс-главный тренер сборной России, вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может работать в Англии. 

Российский наставник недавно посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и"Арсеналом". Российский специалист наблюдал за игрой в VIP-ложе вместе с владельцем клуба Романом Абрамовичем и бывшими игроками лондонцев Андреем Шевченко и Майклом Эссьеном.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может получить пост в системе "Челси".

– Слуцкий мог бы работать на хорошем уровне в Англии, - отметил Игнатьев. - Не думаю, что сразу позволят возглавить "Челси" – он мог быть там стать ассистентом, чтобы утвердиться в знании английского, уяснить ментальность игроков и болельщиков. Верю, что когда-нибудь ему доверят и пост главного тренера "Челси".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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740

когда абрамович с ума сойдёт или если все тренеры вымрут как динозавры.....

16:28

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