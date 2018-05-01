Борис Игнатьев: "Игроки "Локомотива" разозлятся на себя и выдадут лучшие матчи"

Бывший помощник главного тренера "Локомотива" Юрия Семина Борис Игнатьев считает, что поражение от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России пойдет на пользу железнодорожникам. Специалист признался, что рассчитывает на реваншистское настроение у игроков московской команды.

- "Локомотиву" надо в обязательном порядке брать свои очки в двух предстоящих встречах, чтобы стать чемпионом, - цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. - Это даже хорошо, что произошло именно так. Необходимо, чтобы психологическое состояние игроков Семина выправилось. Они сейчас разозлятся на себя, и получится так, что выдадут свои лучшие матчи. Так бывает. Есть реваншистское настроение у футболистов, я рассчитываю на это.

Напомним, для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало - 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).

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