Борис Игнатьев: "Хави Грасия имел достаточно времени, чтобы поставить игру "Рубина"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что плодов работы наставника "Рубина" Хави Грасии пока не видно. Грасия возглавил "Рубин" летом 2016 года, под руководством испанского тренера команда после 21 тура занимает 10-е место в чемпионате России. Сегодня казанцы проиграли в полуфинале Кубка России "Уралу" (1:2).

– Хави Грасия имел достаточно времени, чтобы, по крайней мере, определить, какой концепт у тренера, что хочет его команда, – цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – У "Рубина" может что-то не получаться, так как может не хватать времени на выполнение игровых задач. Такое бывает. Но видение, представление того, что хочет команда, к чему она стремится, должно быть. Я сейчас не вижу, как "Рубин" хочет играть. Сегодня у него получается так, в другом матче по-другому.

У тренера нет даже представлений о том, как команда будет действовать. Слабо приложена рука тренерского штаба "Рубина", чтобы сдвинуть то, что есть, с мертвой точки. "Рубину", кроме того что клуб хорошо проводит селекционную работу, нужна рука, которая бы объединила этих игроков. Нечто заряженное одной целью.