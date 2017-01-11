17:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Борис Игнатьев: "Габулов и Комбаров привнесут в "Арсенал" дух победителей!"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход голкипера Владимира Габулова и полузащитника Кирилла Комбарова в "Арсенал". По словам Игнатьева, оба новичка могут привнести в команду дух победителей.

– Для клуба Габулов и Комбаров – явное усиление. И Кирилл, и Владимир имеют полное право говорить об этом. Они хорошо себя проявили. Тульский "Арсенал" делает все возможное для того, чтобы покинуть ту зону турнирной таблицы, в которой они сейчас находятся. Ребята совершенно точно не рискуют оказаться на скамейке запасных. Селекционный отдел наверняка провел анализ возможностей этих игроков.

И у Габулова, и у Комбарова огромный потенциал. Оба харизматичные, талантливые, ответственные. Они же не новички, уже выступали на достойном уровне. Оба способны привнести в команду дух победителей. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Урфин Джюс

Нубяшка Не желай зла другому.. Вернется ведь..

17:20

Нубяшка

у КАмбарова то его много.

17:14

Нубяшка

все равно вылетят

17:11

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