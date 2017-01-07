Борис Игнатьев: "Думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть Смолова в своей команде"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев посоветовал нападающему "Краснодара" Федору Смолову попробовать свои силы в составе дортмундской "Боруссии". Сегодня издание Bild опубликовало информацию о том, что немецкий клуб предложил за россиянина 10 миллионов евро.

– Интерес выступать в серьезном европейском клубе, наверное, есть у каждого футболиста, – сказал Игнатьев. – Но не каждый на это соглашается, находя какие-то отговорки. У Смолова же этот интерес и желание подкреплены еще и возможностями. В матчах, проведенных за "Краснодар", Федор проявил себя как отличный футболист, показывая качественную игру. Он умело распоряжается своим талантом.

Думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть его в составе своей команды. Если что-то не получится в Германии, всегда можно вернуться назад. Если бы спросили моего совета, я рекомендовал бы уехать и попробовать свои силы в дортмундской "Боруссии". (Любовь КОНЯЕВА)

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