Борис Игнатьев: "Даже сложно представить, кого надо взять "Зениту" - Марадону, Месси или Роналду"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что "Зениту" не понадобится усиление в последние дни трансферного окна. По его словам, у питерцев внушительная обойма хороших игроков.

- Сейчас у "Зенита" очень внушительная обойма из хороший игроков, – приводят "Известия" слова Игнатьева. – Как показывают результаты клуба, главное – правильно использовать имеющихся футболистов. Возможно, питерцам нужно точечное усиление, но мне даже сложно представить, кого им нужно взять – Марадону, Месси или Роналду (смеется).