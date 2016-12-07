Борис Игнатьев: "Давление, которое оказывается на Слуцкого, - необъективное"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил сожаление в связи с уходом Леонида Слуцкого с поста наставника ЦСКА. Специалист высказал мнение, что в борьбе за чемпионство для армейцев ничего не потеряно.

– Сожалею, что Слуцкий уходит, – сказал Игнатьев. – Мне непонятно такое решение. Леонид делал все возможное для того, чтобы команда держалась на плаву. Несмотря на кадровые проблемы клуба, армейцы все равно занимали достойное место в турнирной таблице. Сейчас команда находится на третьем месте и готова к тому, чтобы получить награду. А за медали не увольняют. Давление, которое оказывается на Слуцкого, на мой взгляд, необъективное.

Ничего еще не потеряно. Думаю, что будут новые приобретения игроков. Возможно, вернут свою молодежь, которая сейчас неплохо выступает на правах аренды в других клубах. (Любовь КОНЯЕВА)

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