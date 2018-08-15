Борис Игнатьев: "ЦСКА поправит сегодняшние трудности за счет организации и дисциплины"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что ЦСКА поправит свое положение в турнирной таблице чемпионата России. Московские армейцы после трех туров занимают 13-е место, имея в активе два очка.

- В ЦСКА кадровый голод, сказывается потеря любого игрока, которая доставляет проблем Гончаренко в вопросе варьирования составом, - цитируют специалиста РИА Новости. - Но ЦСКА настолько серьезный клуб, что он все равно выберется и займет место, которое позволит ему в ближайшем будущем замахиваться на большие дела. Сегодняшние трудности они поправят за счет организации и дисциплины, тактики. В этом клубе сильна связь тренерского штаба и менеджмента.

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