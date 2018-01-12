Борис Чухлов: "Дзюбе и Шатову нужно менять команду, чтобы попасть на чемпионат мира-2018"

Бывший форвард "Зенита", чемпион СССР-1984 Борис Чухлов прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов, а также защитники Александр Анюков и Иван Новосельцев могут не полететь на сбор команды в ОАЭ.

По его словам, очевидно, что Дзюба и Шатов должны искать другие клубы, если хотят попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018. После прихода Роберто Манчини на должность главного тренера клуба из Петербурга оба футболиста потеряли твердые места в стартовом составе.

– Про Новосельцева ничего не могу сказать – в "Зените" я его почти не видел, – начал Чухлов. – По Дзюбе и Шатову давно было понятно: если они хотят попасть в сборную на чемпионат мира, им нужно уходить хотя бы в аренду. Я пойму решение клуба, если он действительно предложит этим игрокам искать другие команды. Так "Зенит" разгрузит зарплатную ведомость.

С перспективами самих Дзюбы и Шатова все сложнее – за последние полтора сезона они изрядно себе их подпортили. Если в других клубах они не будут спорить с тренерами и рассказывать, на каких позициях хотят играть, тогда у них есть шанс проявить себя весной и вернуться в сборную, если же продолжат в том же духе, то – нет.

Анюков честно отработал много лет в "Зените". Ему я могу пожелать только здоровья и успешного продолжения карьеры. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансферы "Зенита": Как это будет