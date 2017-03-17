Борис Чухлов: "Буду рад, если у Тимощука получится на тренерском поприще"

Бывший нападающий "Зенита" Борис Чухлов заявил, что личные качества Анатолия Тимощука помогут ему в тренерской работе. Ранее "Зенит" заявил украинского специалиста в свой тренерский штаб.

– Луческу наверняка следил за Тимощуком и его качествами, когда тот играл за сборную Украины, – сказал Чухлов. – Анатолий – прямолинейный и открытый человек, а это очень важно на тренерском поприще. Буду очень рад, если у него получится, потому что сейчас, к сожалению, у нас не так много качественных тренеров, а те, что есть, ходят из клуба в клуб. (Артем РЯБОВОЛ)