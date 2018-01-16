Большинство клубов РФПЛ за 8 легионеров в заявке на сезон, критерии качества иностранцев вызвали жаркие споры

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил, что на общем собрании клубов премьер-лиги, прошедшем сегодня в Москве, большинство клубов высказалось за 8 легионеров в заявке на сезон, передают корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Напомним, с сезона-2020/21 предлагается отменить в РФПЛ действие лимита на легионеров на поле и перейти к лимиту в заявке.

– Большинство высказалось за 8 легионеров, но все еще в процессе обсуждения. Я сам, в принципе, за 8, – сказал Балашов. – Больше вопросов вызвали критерии качества легионеров. Здесь еще ничего не принято. Много говорилось о том, что по предлагаемым критериям клубам так называемой нижней восьмерки не пригласить иностранцев вообще.