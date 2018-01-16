Большинство клубов РФПЛ за 8 легионеров в заявке на сезон, критерии качества иностранцев вызвали жаркие споры

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил, что на общем собрании клубов премьер-лиги, прошедшем сегодня в Москве, большинство клубов высказалось за 8 легионеров в заявке на сезон, передают корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Напомним, с сезона-2020/21 предлагается отменить в РФПЛ действие лимита на легионеров на поле и перейти к лимиту в заявке.
– Большинство высказалось за 8 легионеров, но все еще в процессе обсуждения. Я сам, в принципе, за 8, – сказал Балашов. – Больше вопросов вызвали критерии качества легионеров. Здесь еще ничего не принято. Много говорилось о том, что по предлагаемым критериям клубам так называемой нижней восьмерки не пригласить иностранцев вообще.
sb1006
Вопреки Да не игроки уровня Промеса, Фернандеша, Карадениза занимают места россиян в клубах, а условные болгары из "Амкара". От них-то и предлагается избавиться, если что.
15:18
sb1006
И как только чемпионат СССР проводился без участия иностранцев ?
15:06
serzheo
Вопреки____ Чо за бред.
15:02
Don
Вопреки, да-да ничего не меняется в этом болоте, как были дебилы вроде тебя так и остались)
15:00
Вопреки
ЗлобныйЖиртрест... Он говорит о невозможности для клубов не из столицы и Питера, поскольку с теми критериями, что продавливают адм. ресурсные Спартак, ЦСКА, Зенит и Локомотив - сборники других стран в провинцию не поедут, а легионеров средней руки, приглашать будет запрещено... Вот и получается, что россиян будут обкатывать и растить для сборной, в Ростове, Краснодаре, Амкаре и Рубине, а столица будет играть в ВОСЕМЬ легионеров и три россиянина. Впрочем, НИЧЕГО нового... Опять в период безвластия, ГИНЕР с Федунами и Миллерами, продавливают ВСЕ лишь в интересах своих клубов... как меняли лимит, весна-осень и пытались уничтожить футбол в России УКРОПом. НИЧЕГО не меняется в этом болоте.
14:58
njlws.9957
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
14:56
serzheo
Вот! Аллилуя! Об этом и речь! Зачем Амкару легионер из третьего дивизиона Черногории? Кого он усилил? Место чужое занял и помог бюджетные деньги отмыть. Хватит таскать шлак в Россию.
14:56
ЗлобныйЖиртрест
Он так говорит "не пригласить иностранцев вообще", будто это что-то плохое. Лимит для того и вводится, чтобы растили своих. В противном случае его надо просто убрать.
14:45