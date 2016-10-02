Больше трех раз подряд в построманцевскую эпоху "Спартака" проигрывали только Скала и Карпин

Поражение от "Зенита" (2:4) стало третьим подряд для подопечных Массимо Карреры с учетом кубкового поединка в Хабаровске. После завершения в "Спартаке" эпохи Олега Романцева столь длительная серия случилась у красно-белых в седьмой раз. Причем Невио Скала проиграл шесть раз кряду, а Валерий Карпин – четыре (Алексей МОРОЗ)

Проигрышные серии тренеров "Спартака" после ухода Романцева