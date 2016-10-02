Больше трех раз подряд в построманцевскую эпоху "Спартака" проигрывали только Скала и Карпин

Поражение от "Зенита" (2:4) стало третьим подряд для подопечных Массимо Карреры с учетом кубкового поединка в Хабаровске. После завершения в "Спартаке" эпохи Олега Романцева столь длительная серия случилась у красно-белых в седьмой раз. Причем Невио Скала проиграл шесть раз кряду, а Валерий Карпин – четыре (Алексей МОРОЗ)
Проигрышные серии тренеров "Спартака" после ухода Романцева
|
Тренер
|
Кол-во
|
Сезон
|
Матчи
|
Невио СКАЛА
|
6
|
2004
|
Рубин (ЧР) – 0:2, Зенит (ЧР) – 0:3, Кр.Советов (ЧР) – 2:4, ЦСКА (ЧР) – 0:2, Ростов (ЧР) – 1:3, Алания (ЧР) – 0:1
|
Валерий КАРПИН
|
4
|
2010
|
Кр.Советов (ЧР) – 1:2, ЦСКА (ЧР) – 2:3, Зенит (ЧР) – 1:2, Динамо (ЧР) – 0:1
|
Унаи ЭМЕРИ
|
3
|
2012/13
|
Селтик (ЛЧ) – 2:3, ЦСКА (ЧР) – 0:2, Анжи (ЧР) – 1:2
|
Дмитрий ГУНЬКО
|
3
|
2013/14
|
Рубин (ЧР) – 1:2, Кубань (ЧР) – 0:2, Томь (ЧР) – 1:2
|
Мурат ЯКИН
|
3
|
2014/15
|
Терек (ЧР) – 2:4, ЦСКА (ЧР) – 0:1, Уфа (ЧР) – 1:2
|
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ
|
3
|
2015/16
|
Кубань (КР) – 0:1, Урал (ЧР) – 0:1, Терек (ЧР) – 1:2
|
Массимо КАРРЕРА
|
3
|
2016/17
|
СКА-Хабаровск (КР) – 0:1, Уфа (ЧР) – 0:1, Зенит (ЧР) – 2:4
Супершвайни
зенит-супер-чемпион дзюба-красавчик.свноферма - отстой. 20:06 ========= с Вами, мил чел, всё ясно))) Супер-пупер-чемпиньён)))
20:08
зенит-супер-чемпион
дзюба-красавчик.свноферма - отстой.
20:06
Супершвайни
Пора вводить импортное судейство, иначе админресурс просто уничтожит футбол России, итак уничтоженный г-дами Миллерами и Гинерами.
19:20
corsar69
сраптак заныл, пусть не на судью валят , а на товарища глушакова. который тупил и грубил всю игру.
19:20
гениалисимус
Нужно привлекать УЕФА иначе наше судейство не победить,матч договорной между зенитом и судьёй. это видно по трактовке правил. А г Дзюбе нужно вести себя по мужски. в 35 закончит играть и кто нибудь за его слова ....
19:17
Seraffim
Поражение поражению рознь. В этом матче Спартак играл лучше Зенита, да и в двух других проигранных матчах не выглядел безнадежным. Сегодняшняя победа Зенита, это победа судьи иванова.
19:04
зенит-супер-чемпион
верните леру. я все прощу.
19:02
SaypinS
Смысл этой статьи? Да еще так быстро - все были в курсе итога матча?
18:59