18:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Больше трех раз подряд в построманцевскую эпоху "Спартака" проигрывали только Скала и Карпин

Массимо КАРРЕРА. Фото Владислав ПЕТРОВСКИЙ
Массимо КАРРЕРА. Фото Владислав ПЕТРОВСКИЙ
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Поражение от "Зенита" (2:4) стало третьим подряд для подопечных Массимо Карреры с учетом кубкового поединка в Хабаровске. После завершения в "Спартаке" эпохи Олега Романцева столь длительная серия случилась у красно-белых в седьмой раз. Причем Невио Скала проиграл шесть раз кряду, а Валерий Карпин – четыре (Алексей МОРОЗ)

Проигрышные серии тренеров "Спартака" после ухода Романцева

Тренер

Кол-во

Сезон

Матчи

Невио СКАЛА

6

2004

Рубин (ЧР) – 0:2, Зенит (ЧР) – 0:3, Кр.Советов (ЧР) – 2:4, ЦСКА (ЧР) – 0:2, Ростов (ЧР) – 1:3, Алания (ЧР) – 0:1

Валерий КАРПИН

4

2010

Кр.Советов (ЧР) – 1:2, ЦСКА (ЧР) – 2:3, Зенит (ЧР) – 1:2, Динамо (ЧР) – 0:1

Унаи ЭМЕРИ

3

2012/13

Селтик (ЛЧ) – 2:3, ЦСКА (ЧР) – 0:2, Анжи (ЧР) – 1:2

Дмитрий ГУНЬКО

3

2013/14

Рубин (ЧР) – 1:2, Кубань (ЧР) – 0:2, Томь (ЧР) – 1:2

Мурат ЯКИН

3

2014/15

Терек (ЧР) – 2:4, ЦСКА (ЧР) – 0:1, Уфа (ЧР) – 1:2

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

3

2015/16

Кубань (КР) – 0:1, Урал (ЧР) – 0:1, Терек (ЧР) – 1:2

Массимо КАРРЕРА

3

2016/17

СКА-Хабаровск (КР) – 0:1, Уфа (ЧР) – 0:1, Зенит (ЧР) – 2:4

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Супершвайни

зенит-супер-чемпион дзюба-красавчик.свноферма - отстой. 20:06 ========= с Вами, мил чел, всё ясно))) Супер-пупер-чемпиньён)))

20:08

зенит-супер-чемпион

дзюба-красавчик.свноферма - отстой.

20:06

Супершвайни

Пора вводить импортное судейство, иначе админресурс просто уничтожит футбол России, итак уничтоженный г-дами Миллерами и Гинерами.

19:20

corsar69

сраптак заныл, пусть не на судью валят , а на товарища глушакова. который тупил и грубил всю игру.

19:20

гениалисимус

Нужно привлекать УЕФА иначе наше судейство не победить,матч договорной между зенитом и судьёй. это видно по трактовке правил. А г Дзюбе нужно вести себя по мужски. в 35 закончит играть и кто нибудь за его слова ....

19:17

Seraffim

Поражение поражению рознь. В этом матче Спартак играл лучше Зенита, да и в двух других проигранных матчах не выглядел безнадежным. Сегодняшняя победа Зенита, это победа судьи иванова.

19:04

зенит-супер-чемпион

верните леру. я все прощу.

19:02

SaypinS

Смысл этой статьи? Да еще так быстро - все были в курсе итога матча?

18:59

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