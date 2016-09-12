Больше очков после шести туров "Спартак" не набирал никогда

"Спартак" в первых шести матчах чемпионата-2016/17 набрал 16 очков - пять раз красно-белые побеждали, а матч с "Рубином" победителя не выявил. Такой старт удавался спартаковцам в чемпионатах России трижды - в 1992, 1994 и 2000 годах. Характерно, что по итогам тех чемпионатов "Спартак" финишировал на первом месте. (Алексей МОРОЗ)

Сезон Очки после 6 туров Место после 6 туров Очки в итоге Место в итоге 1992 11* 1 24* 1 1993 10* 4** 53* 1 1994 11* 1 50* 1 1995 10 4 63 3 1996 13 2** 72 1 1997 13 2 73 1 1998 10 5** 59 1 1999 15 1 72 1 2000 16 1 70 1 2001 14 4 60 1 2002 11 3 55 3 2003 6 12 36 10 2004 11 3 40 8 2005 6 10 56 2 2006 7 10 58 2 2007 14 1 59 2 2008 9 7 44 8 2009 10 6 55 2 2010 9 6 49 4 2011/12 7 11 75 2 2012/13 12 3 51 4 2013/14 11 4 50 6 2014/15 12 5 44 6 2015/16 13 4 50 5 2016/17 16 1 ? ?

* До чемпионата России-1995 за победу начислялось два очка

** Стоящие выше "Спартака" команды провели больше игр