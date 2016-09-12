16:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Больше очков после шести туров "Спартак" не набирал никогда

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"Спартак" в первых шести матчах чемпионата-2016/17 набрал 16 очков - пять раз красно-белые побеждали, а матч с "Рубином" победителя не выявил. Такой старт удавался спартаковцам в чемпионатах России трижды - в 1992, 1994 и 2000 годах. Характерно, что по итогам тех чемпионатов "Спартак" финишировал на первом месте. (Алексей МОРОЗ)

Сезон

Очки после 6 туров

Место после 6 туров

Очки в итоге

Место в итоге

1992

11*

1

24*

1

1993

10*

4**

53*

1

1994

11*

1

50*

1

1995

10

4

63

3

1996

13

2**

72

1

1997

13

2

73

1

1998

10

5**

59

1

1999

15

1

72

1

2000

16

1

70

1

2001

14

4

60

1

2002

11

3

55

3

2003

6

12

36

10

2004

11

3

40

8

2005

6

10

56

2

2006

7

10

58

2

2007

14

1

59

2

2008

9

7

44

8

2009

10

6

55

2

2010

9

6

49

4

2011/12

7

11

75

2

2012/13

12

3

51

4

2013/14

11

4

50

6

2014/15

12

5

44

6

2015/16

13

4

50

5

2016/17

16

1

?

?

* До чемпионата России-1995 за победу начислялось два очка

** Стоящие выше "Спартака" команды провели больше игр

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Jean4

Унаю и Мурату после первых туров тоже песни пели, а что в итоге? Как бы при первом же "шухере" все не полетело в трубу.

17:39

punch_s

чемпион определился. расходимся

17:14

Храбрец*

Лучший игрок в составе Спартака.... Федун!

17:09

Quest_Sector

Ну так тому и быть, не будем портить статистику!

17:01

Разбанен досрочно

повторюсь: пора заканчивать чемп, закрывать срамтак-експрэсс и расходиться по домам смотреть киселева.

16:57

HAZELSAMARA

А московское "Динамо" Бескова начало сезон 1995 года с шести побед, но в итоге даже в тройку не попало.

16:57

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