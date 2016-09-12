Больше очков после шести туров "Спартак" не набирал никогда

"Спартак" в первых шести матчах чемпионата-2016/17 набрал 16 очков - пять раз красно-белые побеждали, а матч с "Рубином" победителя не выявил. Такой старт удавался спартаковцам в чемпионатах России трижды - в 1992, 1994 и 2000 годах. Характерно, что по итогам тех чемпионатов "Спартак" финишировал на первом месте. (Алексей МОРОЗ)
|
Сезон
|
Очки после 6 туров
|
Место после 6 туров
|
Очки в итоге
|
Место в итоге
|
1992
|
11*
|
1
|
24*
|
1
|
1993
|
10*
|
4**
|
53*
|
1
|
1994
|
11*
|
1
|
50*
|
1
|
1995
|
10
|
4
|
63
|
3
|
1996
|
13
|
2**
|
72
|
1
|
1997
|
13
|
2
|
73
|
1
|
1998
|
10
|
5**
|
59
|
1
|
1999
|
15
|
1
|
72
|
1
|
2000
|
16
|
1
|
70
|
1
|
2001
|
14
|
4
|
60
|
1
|
2002
|
11
|
3
|
55
|
3
|
2003
|
6
|
12
|
36
|
10
|
2004
|
11
|
3
|
40
|
8
|
2005
|
6
|
10
|
56
|
2
|
2006
|
7
|
10
|
58
|
2
|
2007
|
14
|
1
|
59
|
2
|
2008
|
9
|
7
|
44
|
8
|
2009
|
10
|
6
|
55
|
2
|
2010
|
9
|
6
|
49
|
4
|
2011/12
|
7
|
11
|
75
|
2
|
2012/13
|
12
|
3
|
51
|
4
|
2013/14
|
11
|
4
|
50
|
6
|
2014/15
|
12
|
5
|
44
|
6
|
2015/16
|
13
|
4
|
50
|
5
|
2016/17
|
16
|
1
|
?
|
?
* До чемпионата России-1995 за победу начислялось два очка
** Стоящие выше "Спартака" команды провели больше игр
Jean4
Унаю и Мурату после первых туров тоже песни пели, а что в итоге? Как бы при первом же "шухере" все не полетело в трубу.
17:39
punch_s
чемпион определился. расходимся
17:14
Храбрец*
Лучший игрок в составе Спартака.... Федун!
17:09
Quest_Sector
Ну так тому и быть, не будем портить статистику!
17:01
Разбанен досрочно
повторюсь: пора заканчивать чемп, закрывать срамтак-експрэсс и расходиться по домам смотреть киселева.
16:57
HAZELSAMARA
А московское "Динамо" Бескова начало сезон 1995 года с шести побед, но в итоге даже в тройку не попало.
16:57