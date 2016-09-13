18:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Больше Кононова с клубом работают только Слуцкий и Евдокимов

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Олег Кононов, ушедший в отставку с поста главного тренера "Краснодара", на момент увольнения пробыл в клубе более трех лет. Больше него среди главных тренеров клубов премьер-лиги проработали лишь Леонид Слуцкий и Роберт Евдокимов, причем большую часть времени рулевой "Оренбурга" провел с командой не в высшем дивизионе. (Алексей МОРОЗ)

Главные тренеры-долгожители клубов РФПЛ

Тренер

Клуб

Дебют

В клубе

Леонид СЛУЦКИЙ

ЦСКА

30.10.2009

6 лет 10 месяцев 14 дней

Роберт ЕВДОКИМОВ

Оренбург

26.03.2012

4 года 5 месяцев 18 дней

Олег КОНОНОВ

Краснодар

18.08.2013

3 года 26 дней

Рашид РАХИМОВ

Терек

10.11.2013

2 года 10 месяцев 3 дня

Франк ВЕРКАУТЕРЕН

Кр.Советов

06.07.2014

2 года 2 месяца 7 дней

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