Больше Кононова с клубом работают только Слуцкий и Евдокимов

Олег Кононов, ушедший в отставку с поста главного тренера "Краснодара", на момент увольнения пробыл в клубе более трех лет. Больше него среди главных тренеров клубов премьер-лиги проработали лишь Леонид Слуцкий и Роберт Евдокимов, причем большую часть времени рулевой "Оренбурга" провел с командой не в высшем дивизионе. (Алексей МОРОЗ)
Главные тренеры-долгожители клубов РФПЛ
|
Тренер
|
Клуб
|
Дебют
|
В клубе
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
ЦСКА
|
30.10.2009
|
6 лет 10 месяцев 14 дней
|
Роберт ЕВДОКИМОВ
|
Оренбург
|
26.03.2012
|
4 года 5 месяцев 18 дней
|
Олег КОНОНОВ
|
Краснодар
|
18.08.2013
|
3 года 26 дней
|
Рашид РАХИМОВ
|
Терек
|
10.11.2013
|
2 года 10 месяцев 3 дня
|
Франк ВЕРКАУТЕРЕН
|
Кр.Советов
|
06.07.2014
|
2 года 2 месяца 7 дней