16:40 | Футбол — РФПЛ

Больше, чем ЦСКА, гости не забивали в Хабаровске шесть лет


ЦСКА в матче 17-го тура обыграл в гостях "СКА-Хабаровск" со счетом 4:2. Армейцы стали первым клубом, забившим в Хабаровске больше двух голов. Кроме того, впервые за шесть лет гостевая команда забивала на стадионе имени Ленина более трех голов. В сезоне-2011/12 таким высокой результативностью на берегах Амура отмечались "Мордовия" (4:4) и "Луч-Энергия" (5:0).

Также ЦСКА упрочил лидерство по числу голов на Дальнем Востоке в чемпионатах России. В Находке, Владивостоке и Хабаровске армейцы забили 14 голов, у "Локомотива", в Хабаровск еще не приезжавшего, девять точных ударов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА

 

Находка

Владивосток

Хабаровск

Всего

ЦСКА

2

8

4

14

Локомотив

4

5

0

9

Спартак

1

6

0

7

Зенит

2

3

2

7

Ростов

0

4

1

5

Динамо

1

3

0

4

Жемчужина

2

2

0

4
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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