Больше, чем ЦСКА, гости не забивали в Хабаровске шесть лет

ЦСКА в матче 17-го тура обыграл в гостях "СКА-Хабаровск" со счетом 4:2. Армейцы стали первым клубом, забившим в Хабаровске больше двух голов. Кроме того, впервые за шесть лет гостевая команда забивала на стадионе имени Ленина более трех голов. В сезоне-2011/12 таким высокой результативностью на берегах Амура отмечались "Мордовия" (4:4) и "Луч-Энергия" (5:0).
Также ЦСКА упрочил лидерство по числу голов на Дальнем Востоке в чемпионатах России. В Находке, Владивостоке и Хабаровске армейцы забили 14 голов, у "Локомотива", в Хабаровск еще не приезжавшего, девять точных ударов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА
|
|
Находка
|
Владивосток
|
Хабаровск
|
Всего
|
ЦСКА
|
2
|
8
|
4
|
14
|
Локомотив
|
4
|
5
|
0
|
9
|
Спартак
|
1
|
6
|
0
|
7
|
Зенит
|
2
|
3
|
2
|
7
|
Ростов
|
0
|
4
|
1
|
5
|
Динамо
|
1
|
3
|
0
|
4
|
Жемчужина
|
2
|
2
|
0
|
4