Больше, чем ЦСКА, гости не забивали в Хабаровске шесть лет

ЦСКА в матче 17-го тура обыграл в гостях "СКА-Хабаровск" со счетом 4:2. Армейцы стали первым клубом, забившим в Хабаровске больше двух голов. Кроме того, впервые за шесть лет гостевая команда забивала на стадионе имени Ленина более трех голов. В сезоне-2011/12 таким высокой результативностью на берегах Амура отмечались "Мордовия" (4:4) и "Луч-Энергия" (5:0).

Также ЦСКА упрочил лидерство по числу голов на Дальнем Востоке в чемпионатах России. В Находке, Владивостоке и Хабаровске армейцы забили 14 голов, у "Локомотива", в Хабаровск еще не приезжавшего, девять точных ударов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА