"Больные что ли?!" Скандальный отъезд Аланы Мамаевой и ее подруги из суда

Подруга жены полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Аланы обозвала журналистов, которые сегодня освещали заседание Тверского районного суда Москвы по ходатайству следствия о продлении срока ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина​ и хавбека "быков".

Подруга Аланы Мамаевой назвала журналистов "больными" и села в машину вместе с женой Павла. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, что ранее Тверской районный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста Кокорина и Мамаева на два месяца – до 8 февраля 2019 года.