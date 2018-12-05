"Больные что ли?!" Скандальный отъезд Аланы Мамаевой и ее подруги из суда

Подруга жены полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Аланы обозвала журналистов, которые сегодня освещали заседание Тверского районного суда Москвы по ходатайству следствия о продлении срока ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "быков".
Подруга Аланы Мамаевой назвала журналистов "больными" и села в машину вместе с женой Павла. (Дмитрий Зеленов)
Напомним, что ранее Тверской районный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста Кокорина и Мамаева на два месяца – до 8 февраля 2019 года.
"Больные что ли?!" Алана уехала pic.twitter.com/XGA5yW1IL5– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 5 декабря 2018 г.
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