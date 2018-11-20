Болезнь Кокорина в СИЗО. Общественная наблюдательная комиссия ответила омбудсмену Москвы

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, комментируя заявление Уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой о состоянии здоровья форварда "Зенита" Александра Кокорина, не отказался от своих слов о простуде 27-летнего футболиста. По словам Мельникова, он со своими коллегами сделал вывод о простуде игрока, и своими глазами видел лекарства, а не витамины, о которых сообщила Потяева.

– Как вы видели, Потяева ссылается на слова начальника следственного изолятора, – начал Мельников. – В то же время, мы вместе с коллегами были с проверкой в СИЗО. Сразу оговорюсь: я не хочу вступать в полемику с уполномоченным по данному вопросу, раз она сочла нужным дать такую информацию, это ее право. Еще раз обращу ваше внимание: она сделала ссылку на руководителя учреждения.

Возможно, Кокорин уже выздоровел. Но когда мы втроем поверяли его, у него было не лучшее самочувствие.

– То есть про болезнь – это ваши личные ощущения?

– Конечно. О чем можно говорить, когда человек говорит в нос, и у него стоят на тумбочке медицинские препараты?

– Потяева говорит, что это витамины…

– Там не только витамины, если были только они, то я бы ничего такого не сказал. Я верю своим глазам. Может быть, он уже выздоровел. Я очень рад, если это так.

– У вас он не просил помощи в связи с болезнью?

– Нет.

– Правильно понимаю, что начальник СИЗО мог сказать, что Кокорин здоров, чтобы не поднимать дополнительный шум?

– Может быть и так. А может Александр и правда уже выздоровел.

– А когда был ваш визит?

– В конце прошлой недели. Допускаю, что за эти несколько дней Александр поправился. Буду очень рад, если это правда. Безусловно, Кокорину оказывается надлежащее медицинская помощь, с этим я не спорю. Мы были несколько раз, видели, что регулярно там ходит врач, который проверяет состояние людей. (Андрей Сизякин)