Болельщику запретили два года ходить на футбол за брошенный файер

Савеловский суд Москвы запретил болельщику, кинувшему во время матча ЦСКА – "Спартак" файер на трибуну, два года посещать спортивные соревнования, информирует РИА "Новости". Инцидент, за которым последовал вердикт суда, произошел 30 апреля 2017 года в рамках 26-го тура чемпионата России прошлого сезона.

"Андрей Рязанцев 30 апреля находился на секторе стадиона московского ЦСКА в качестве зрителя официального спортивного соревнования... - говорится в сообщении пресс-службы суда. - Он привел в действие пиротехническое изделие (файер) и бросил его на трибуну, чем создал угрозу собственной жизни и здоровью, а также безопасности жизни и здоровью других болельщиков, находящихся на трибуне".

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Также он получил административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на 2 года. Болельщик оспорил решение в Мосгорсуде, но апелляционная инстанция оставила его в силе.