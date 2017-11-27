Болельщиков "Зенита" продержали после матча со "Спартаком" больше часа

Болельщикам "Зенита" разрешили покинуть "Открытие Арену" после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3) только через 75 минут после финального свистка.

Правда, ситуация отличается от той, что была на недавнем матче сборных России и Аргентины в "Лужниках". Тогда, напомним, зрителей верхних секторов долго не выпускали со своих мест, а на улице по пути к станции метро "Спортивная" образовались людские заторы, и многим пришлось идти пешком до "Фрунзенской" и даже до "Парка Культуры".

В Тушине поклонники "Спартака" освободили центральные трибуны почти мгновенно, а последние фанаты красно-белых, сидевшие за воротами, ушли примерно через полчаса. Логистика на арене, в отличие от Лужников, уже отточена. А вот гостевой сектор с фанами "Зенита" во избежание стычек продержали на морозе еще час. (Филипп ПАПЕНКОВ)

По официальным данным игру посетил 41 141 зритель. Из них гостей поддерживало порядка 2 тысяч.

10 минут после матча pic.twitter.com/TuTlzM8MHG – Филипп Папенков (@PippoGranato) 27 ноября 2017 г.