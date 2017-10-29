15:04 | Футбол — РФПЛ

Болельщиков не пускают в гостевой сектор перед матчем "Зенит" - "Локомотив"

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У гостевого сектора стадиона "Санкт-Петербург", где сегодня пройдет матч "Зенит" - "Локомотив", образовалась очередь, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Никого на арену не пускают.

Напомним, матч "Зенит" - "Локомотив" состоится сегодня, 29 октября. Начало встречи - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Немытое гостеприимство.

15:35

Shast1983.83

А говорят культурная столица,хамы(:

15:33

merniloskut

Варвары!(с)

15:24