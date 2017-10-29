Болельщиков не пускают в гостевой сектор перед матчем "Зенит" - "Локомотив"

У гостевого сектора стадиона "Санкт-Петербург", где сегодня пройдет матч "Зенит" - "Локомотив", образовалась очередь, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Никого на арену не пускают.

У гостевого сектора очередь. Никого не пускают pic.twitter.com/cNMoK9W5pK – Сергей Яременко (@serji_spb) 29 октября 2017 г.

Напомним, матч "Зенит" - "Локомотив" состоится сегодня, 29 октября. Начало встречи - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.