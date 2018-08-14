12:38 | Футбол — РПЛ

Болельщики жертвуют паспортами ради автографа Дзюбы


Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после победы над "Рубином" (1:0) в матче третьего тура российской премьер-лиги оставил автограф в паспорте фаната. Встреча прошла накануне в Казани в присутствии 23 840 зрителей. 

 

Ранее Дзюба в преддверии ответного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" заявил, что соперник "как-то очень раздухарился". 

Дзюбомания в Казани. Мужчины даже плачут от счастья //
Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги, к
алендарь и результаты матчей, расписание по турам

К комментариям
0
Материалы других СМИ