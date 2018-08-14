Болельщики жертвуют паспортами ради автографа Дзюбы

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после победы над "Рубином" (1:0) в матче третьего тура российской премьер-лиги оставил автограф в паспорте фаната. Встреча прошла накануне в Казани в присутствии 23 840 зрителей.
Между прочим, такое в Казани до Дзюбы проделывал только Роналду #рубин #зенит #дзюба #дзюбомания pic.twitter.com/YphWorPVGb– Evgeniy Evnevich (@eugen_evnevich) 14 августа 2018 г.
Ранее Дзюба в преддверии ответного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" заявил, что соперник "как-то очень раздухарился".
Дзюбомания в Казани. Мужчины даже плачут от счастья //
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