Болельщики жертвуют паспортами ради автографа Дзюбы

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после победы над "Рубином" (1:0) в матче третьего тура российской премьер-лиги оставил автограф в паспорте фаната. Встреча прошла накануне в Казани в присутствии 23 840 зрителей.

Ранее Дзюба в преддверии ответного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" заявил, что соперник "как-то очень раздухарился".

Дзюбомания в Казани. Мужчины даже плачут от счастья //

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