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Болельщики "Зенита" вывесили баннер о трагедии в Крыму

Баннер болельщиков "Зенита" в связи с трагедией в Крыму. Фото "СЭ"
Баннер болельщиков "Зенита" в связи с трагедией в Крыму. Фото "СЭ"
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Болельщики "Зенита" скорбят связи с трагедией в Керчи, произошедшей на этой неделе.

В начале матча 11-го тура чемпионата России с "Динамо" фанаты вывесили баннер, на котором написано "Керчь, скорбим".

Напомним, что в политехническом колледже Керчи взорвалась бомба, начиненная металлическими деталями. Затем по ученикам и преподавателям нападавший открыл огонь из ружья. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже переквалифицированное на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

По последним данным, в результате взрыва погиб 21 человек, еще 50 пострадали.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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