Болельщики "Зенита" устроили стычку с полицией перед игрой с "Динамо"

Стычка между болельщиками "Зенита" и полицией произошла около стадиона "Арена Химки" перед матчем 9-го чемпионата России с "Динамо". Согласно "Р-Спорт", организованная группа болельщиков питерцев (около 50 человек) сначала попыталась спровоцировать болельщиков хозяев поля, а затем устроила стычку с полицией около стадиона.

В течение трех минут силами ОМОНа удалось предотвратить развитие конфликта. После этого конная полиция сопроводила группу болельщиков "Зенита" в сторону гостевого сектора "Арены Химки".

Напомним, встреча пройдет сегодня, 10 сентября, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.