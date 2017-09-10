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13:28 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Зенита" устроили стычку с полицией перед игрой с "Динамо"

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Стычка между болельщиками "Зенита" и полицией произошла около стадиона "Арена Химки" перед матчем 9-го чемпионата России с "Динамо". Согласно "Р-Спорт", организованная группа болельщиков питерцев (около 50 человек) сначала попыталась спровоцировать болельщиков хозяев поля, а затем устроила стычку с полицией около стадиона.

В течение трех минут силами ОМОНа удалось предотвратить развитие конфликта. После этого конная полиция сопроводила группу болельщиков "Зенита" в сторону гостевого сектора "Арены Химки".

Напомним, встреча пройдет сегодня, 10 сентября, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170910/1125515418.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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