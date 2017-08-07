Болельщики "Зенита" Траньков и Климов - о разгроме "Спартака": "Опять пять"

Болельщики "Зенита" фигуристы Федор Климов и Максим Траньков поздравили клуб с победой над "Спартаком" в матче 4-го тура чемпионата России (5:1). Оба спортсмена в Инстаграме опубликовали фотографии с хэштегом "Опять пять".

#опятьпять 💪🏻 @zenit_spb #инстаграмфёдораклимова Публикация от Fedor Klimov (@klimov_f) Авг 6 2017 в 12:19 PDT

#опятьпять Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov) Авг 6 2017 в 12:35 PDT

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"