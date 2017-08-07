Болельщики "Зенита" Траньков и Климов - о разгроме "Спартака": "Опять пять"

Болельщики "Зенита" фигуристы Федор Климов и Максим Траньков поздравили клуб с победой над "Спартаком" в матче 4-го тура чемпионата России (5:1). Оба спортсмена в Инстаграме опубликовали фотографии с хэштегом "Опять пять".
Болельщики "Зенита" фигуристы Федор Климов и Максим Траньков поздравили клуб с победой над "Спартаком" в матче 4-го тура чемпионата России (5:1). Оба спортсмена в Инстаграме опубликовали фотографии с хэштегом "Опять пять".
sm.forever
Бомжи-гомосеки!!!
02:44
andreiwantsev
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02:01
juve240
2 пидора
01:52
баламошка
Мару_Саймон експерты в комментариях как обычно дальше убогого рашн-ногомяча не видят. Да что Траньков, что Климов лучше всех роисських футболстов вместе взятых. Роисським футболистам до них как до Луны пешком. И называть их клоунами может только тупое рашн быдло (впрочем, такого в роисе 89%, неудивительно)/////////////Тимашенка, Юлька, ты что ли? Ну ты и крендель)
01:27
Мару_Саймон
експерты в комментариях как обычно дальше убогого рашн-ногомяча не видят. Да что Траньков, что Климов лучше всех роисських футболстов вместе взятых. Роисським футболистам до них как до Луны пешком. И называть их клоунами может только тупое рашн быдло (впрочем, такого в роисе 89%, неудивительно)
01:13
баламошка
По второму сразу видно - обычный питерский Паредас.
01:01
Millwall82
Транькова помниться избили за майку Амкара, с тех пор за Зенит болеет)
00:56
Паласиос
Два клоуна... И при чем тогда Глушаков?
00:56