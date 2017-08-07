00:55 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Зенита" Траньков и Климов - о разгроме "Спартака": "Опять пять"

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Болельщики "Зенита" фигуристы Федор Климов и Максим Траньков поздравили клуб с победой над "Спартаком" в матче 4-го тура чемпионата России (5:1). Оба спортсмена в Инстаграме опубликовали фотографии с хэштегом "Опять пять".

 

#опятьпять 💪🏻 @zenit_spb #инстаграмфёдораклимова

Публикация от Fedor Klimov (@klimov_f) Авг 6 2017 в 12:19 PDT

 

#опятьпять

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov) Авг 6 2017 в 12:35 PDT

 Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (8)
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sm.forever

Бомжи-гомосеки!!!

02:44

andreiwantsev

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02:01

juve240

2 пидора

01:52

баламошка

Мару_Саймон експерты в комментариях как обычно дальше убогого рашн-ногомяча не видят. Да что Траньков, что Климов лучше всех роисських футболстов вместе взятых. Роисським футболистам до них как до Луны пешком. И называть их клоунами может только тупое рашн быдло (впрочем, такого в роисе 89%, неудивительно)/////////////Тимашенка, Юлька, ты что ли? Ну ты и крендель)

01:27

Мару_Саймон

експерты в комментариях как обычно дальше убогого рашн-ногомяча не видят. Да что Траньков, что Климов лучше всех роисських футболстов вместе взятых. Роисським футболистам до них как до Луны пешком. И называть их клоунами может только тупое рашн быдло (впрочем, такого в роисе 89%, неудивительно)

01:13

баламошка

По второму сразу видно - обычный питерский Паредас.

01:01

Millwall82

Транькова помниться избили за майку Амкара, с тех пор за Зенит болеет)

00:56

Паласиос

Два клоуна... И при чем тогда Глушаков?

00:56