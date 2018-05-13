Болельщики "Зенита" скандируют имя Семака

Фанаты "Зенита" во время матча 30-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" скандировали фамилию главного тренера "Уфы" Сергея Семака, передают из Санкт-Петербурга корреспонденты "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ и Игорь НОВИКОВ. При этом за минуту до этого "вираж" оскорбил действующего тренера "Зенита" Роберто Манчини. Напомним, ранее заместитель спортивного директора петербургского клуба Вячеслав Малафеев подтвердил, что в список кандидатов на пост тренера "Зенита" претендует и бывший полузащитник команды Сергей Семак. 42-летний специалист ранее входил в тренерский штаб "Зенита" и уже полтора года возглавляет уфимский клуб.