Болельщики "Зенита" скандируют имя Семака

Фанаты "Зенита" во время матча 30-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" скандировали фамилию главного тренера "Уфы" Сергея Семака, передают из Санкт-Петербурга корреспонденты "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ и Игорь НОВИКОВ. При этом за минуту до этого "вираж" оскорбил действующего тренера "Зенита" Роберто Манчини. Напомним, ранее заместитель спортивного директора петербургского клуба Вячеслав Малафеев подтвердил, что в список кандидатов на пост тренера "Зенита" претендует и бывший полузащитник команды Сергей Семак. 42-летний специалист ранее входил в тренерский штаб "Зенита" и уже полтора года возглавляет уфимский клуб.
Вираж поет: "Сергей Семак, Сергей Семак".– Igor Novikov (@_novikov_igor) 13 мая 2018 г.
Вот оно, желание болельщиков pic.twitter.com/mB2wBNcRFS
👀 Вираж поёт "Сергей Богданович Семак, Сергей Богданович Семак".– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 13 мая 2018 г.
За минуту до этого оскорбляли Манчини. pic.twitter.com/UO8g4I7Ca4
serzheo
Нет такой должности - хороший парень...
15:16
приморец1988
Почему бы и нет?
15:15
Millwall82
Какой Семак, он 1 год всего тренер. Главный.
15:00