14:53 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Зенита" скандируют имя Семака

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Фанаты "Зенита" во время матча 30-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" скандировали фамилию главного тренера "Уфы" Сергея Семака, передают из Санкт-Петербурга корреспонденты "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ и Игорь НОВИКОВ. При этом за минуту до этого "вираж" оскорбил действующего тренера "Зенита" Роберто Манчини. Напомним, ранее заместитель спортивного директора петербургского клуба Вячеслав Малафеев подтвердил, что в список кандидатов на пост тренера "Зенита" претендует и бывший полузащитник команды Сергей Семак. 42-летний специалист ранее входил в тренерский штаб "Зенита" и уже полтора года возглавляет уфимский клуб.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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serzheo

Нет такой должности - хороший парень...

15:16

приморец1988

Почему бы и нет?

15:15

Millwall82

Какой Семак, он 1 год всего тренер. Главный.

15:00

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