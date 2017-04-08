18:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Зенита" "прощаются" с "Петровским"

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Болельщики "Зенита" "прощаются" со стадионом команды "Петровский". В преддверии начала поединка 22-го тура чемпионата России против "Анжи" на все кресла стадиона разложены сердечки синего цвета. На оборотной стороне этих сердечек написан памятный текст в адрес стадиона "Петровский".

Напомним, поединок "Зенит" – "Анжи" – последний для сине-бело-голубых на "Петровском".

Трансляция матча "Зенит" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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