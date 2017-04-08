Болельщики "Зенита" "прощаются" с "Петровским"

Болельщики "Зенита" "прощаются" со стадионом команды "Петровский". В преддверии начала поединка 22-го тура чемпионата России против "Анжи" на все кресла стадиона разложены сердечки синего цвета. На оборотной стороне этих сердечек написан памятный текст в адрес стадиона "Петровский".
Напомним, поединок "Зенит" – "Анжи" – последний для сине-бело-голубых на "Петровском".
Питер мило прощается с "Петровским" сегодня. pic.twitter.com/8uiXRnanmj– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 8 апреля 2017 г.
Питер мило прощается с "Петровским" сегодня. pic.twitter.com/8uiXRnanmj– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 8 апреля 2017 г.