Болельщики "Зенита" "прощаются" с "Петровским"

Болельщики "Зенита" "прощаются" со стадионом команды "Петровский". В преддверии начала поединка 22-го тура чемпионата России против "Анжи" на все кресла стадиона разложены сердечки синего цвета. На оборотной стороне этих сердечек написан памятный текст в адрес стадиона "Петровский".

Напомним, поединок "Зенит" – "Анжи" – последний для сине-бело-голубых на "Петровском".

Трансляция матча "Зенит" – "Анжи"