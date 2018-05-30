Болельщики "Зенита" признали Кришито лучшим в сезоне

Болельщики "Зенита" признали защитника Доменико Кришито лучшим игроком команды в сезоне-2017/18. Ранее итальянец не стал продлевать контракт с питерским клубом и перешел в "Дженоа".

По итогам голосования болельщиков, которое проходило в соцсетях, Кришито набрал 39,7 процентов голосов. На втором месте обосновался нападающий Александр Кокорин (36,7), а третью строчку занял вратарь Андрей Лунев (11,3).

В прошедшем сезоне Кришито провел 40 матчей, забил 6 голов и отдал 7 передач.

Напомним, по итогам чемпионата России "Зенит" занял пятое место и в следующем году примет участие в Лиге Европы.