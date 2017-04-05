Болельщики "Зенита" признали Кришито лучшим игроком марта

Защитник Доменико Кришито признан болельщиками "Зенита" лучшим игроком прошлого месяца, сообщает пресс-служба клуба. В марте 30-летний итальянец сыграл в трех матчах, забив один гол. Награда игрока месяца стала для него первой за 3 сезона, в течение которых вручается приз.
Кришито в борьбе за почетное звание обошел хавбека Данни и вратаря Юрия Лодыгина, которые заняли второе и третье места соответственно.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-04-05-domeniko-krishito-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-marta.htm